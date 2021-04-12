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Федерер пропустит Мастерс в Риме
Швейцарец снялся с турнира
Стала известна заявка "Мастерса" в Риме, который стартует 10 мая.
На него автоматически заявлены все игроки топ-44, кроме Роджера Федерера – он снялся с соревнований.
Федерер, перенесший две операции на колене, в этом году вернулся в тур после перерыва, который составлял 405 дней. Он выступил в Дохе, но после этого на корт в официальных матчах пока не выходил.
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Источник:Tribuna
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