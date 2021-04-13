Свитолина начала подготовку к матчу Кубка Билли Джин Кинг против Японии

Федерация тенниса Украины сообщила, что Элина Свитолина и Надежда Киченок начали тренировки на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске, где 16-17 апреля сборная Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг сыграет с Японией.

Свитолина в противостоянии с Японией проведет первый матч на грунте с момента поражения от Нади Подороски в четвертьфинале Ролан Гаррос в октябре прошлого года.

Помимо Элины Свитолиной и Надежды Киченок капитан сборной Украины Михаил Филима в матче с Японией рассчитывает на Марту Костюк и Катарину Завацкую.