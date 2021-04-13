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Свитолина: Всегда приятно играть дома
Комментарий Элины перед матчем за сборную
16-17 апреля в Черноморске Элина Свитолина в составе сборной Украины сыграет с Японией за попадание в квалификацию элитной группы Кубка Билли Джин Кинг.
"Всегда очень приятно играть дома и возникают невероятные ощущения, поскольку не только играешь за сборную, а также дома. Это вдвойне приятно.
Я приехала немного раньше и смогла увидеться с бабушкой, папой и мамой. Поэтому для меня возвращаться сюда, играть турнир и готовиться – это немного странное, но приятное и теплое ощущение.
Рада, что мы выбрали Черноморск, надеюсь увидеть людей на трибунах, хоть и маленькое количество, но все равно будет очень тепло и здорово отыграть здесь", - приводит слова Свитолиной Федерация тенниса Украины.
Элина Свитолина на последнем турнире в Майами дошла до полуфинала и закрепилась на пятой позиции в рейтинге WTA.
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