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Ведущие украинские теннисистки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос
Среди них и Свитолина
фото - flashscore.com.ua
Три украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Франции.
Марта Костюк (№84 WTA), Даяна Ястремская (№32 WTA), Элина Свитолина (№5 WTA).
Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на грунтовом Шлеме остается под вопросом.
Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.
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