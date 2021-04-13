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Ведущие украинские теннисистки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос

Теннис
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Среди них и Свитолина

Ведущие украинские теннисистки попали в заявку основной сетки Ролан Гаррос

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Три украинские теннисистки попали в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата Франции.

Марта Костюк (№84 WTA), Даяна Ястремская (№32 WTA), Элина Свитолина (№5 WTA).

Ястремская на данный момент отстранена от выступлений после положительного результата на допинг, ее участие на грунтовом Шлеме остается под вопросом.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 30 мая по 13 июня.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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