Костюк: Были мысли отказаться от участия в Кубке Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем восстановлении и самочувствии перед игрой в Кубке Билли Джин Кинг.

"Здоровье пока на этапе восстановления. На самом деле очень сложный период для меня, не могу даже сказать, что я близка к тому, чтобы хорошо чувствовать себя на корте. Я делаю все возможное, но, к сожалению, пока тело дает то, что дает, и я пока ничего не могу с этим сделать. Хочется верить, что к тому времени, как будет стартовать Ролан Гаррос, я буду готова так, как чувствовала себя до ковида. В принципе сейчас я играю с тем, что есть.

Когда я только узнала, что заболела, то в тот момент подумала, что смогу немного отдохнуть. Но когда пришло время тренироваться, тогда я себя очень сильно пожалела, что я заболела. Очень тяжелое восстановление у меня было и я переболела довольно тяжело. Было отчаяние немного в первую очередь, потому что ты ничего не можешь сделать, не можешь вернуться назад, особенно, зная, в какой форме я была до этого, как я себя чувствовала на корте и в жизни. То, что есть сейчас, к сожалению, с этим не сравнится. Пока я наблюдала за тем, как идет лечение, то были мысли отказаться от выступления за сборную. Но мне не хотелось подводить команду, я очень люблю сам турнир, так что приехала, играю, посмотрим, что из этого получится".