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Завацкая: Приехала в сборную в отличном настроении

Теннис
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Комментарий четвертой ракетки Украины

Завацкая: Приехала в сборную в отличном настроении

Новина українською

Катарина Завацкая 16-17 апреля в составе сборной Украины сыграет с Японией в матче за выход в квалификацию элитной группы Кубка Билли Джин Кинг.

"Я приехала сюда в классном настроении. Все обрадовались, что мы будем играть матч дома, а не в Японии. Думаю, никто бы не хотел так далеко лететь. Еще и на грунте! Я очень рада.

В своем последнем матче (на турнире в Швейцарии) я снялась, потому что не хотела рисковать, ничего серьезного не было. Просто я была не очень была подготовлена. У меня недавно была операция из-за зуба мудрости, и я не особо восстановилась. Я хотела туда поехать, чтобы поиграть там как тренировочные матчи. Я снялась, чтобы лишний раз не подвернуть где-то ногу перед командным турниром, там было холодно и в целом я чувствовала, что уже устала", - сказала теннисистка для официальный страницы ФТУ в Facebook.

Ранее Марта Костюк заявила, что могла отказаться от выступления за сборную Украины.

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В статье: Катарина Завацкая Кубок Билли Джин Кинг
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