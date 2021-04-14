  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Первая ракетка мира открыл грунтовый сезон

Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло

Новина українською

Новак Джокович во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 36 минут разобрался с восходящей звездой АТР-тура Янником Синнером (6:4, 6:2).

На старте матча Джокович проиграл свою подачу, но сразу же выдал серию из четырех успешных геймов подряд. При счете 3:5 Синнер сделал обратный брейк, однако в следующем гейме не смог восстановить равновесие и проиграл сет.

Во втором сете Джокович с ранним брейком повел 4:1 и на классе довел матч до победного завершения.

Джокович в первом в сезоне матче на грунте сделал 5 брейков, проиграл 2 гейма на своей подаче и взял 61% очков с первого мяча.

Следующим соперником Новака Джоковича на Мастерсе в Монте-Карло станет Дэн Эванс или Хуберт Хуркач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Янник Синнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...