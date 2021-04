Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло

Новак Джокович во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 36 минут разобрался с восходящей звездой АТР-тура Янником Синнером (6:4, 6:2).

Job Done for Djokovic ✅@DjokerNole defeats Sinner 6-4 6-2 to make a 10-0 start to the season for the sixth (!) time in his career!#RolexMCMasters pic.twitter.com/UGN4JaxbtR