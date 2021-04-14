Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло

Новак Джокович во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 36 минут разобрался с восходящей звездой АТР-тура Янником Синнером (6:4, 6:2).

Job Done for Djokovic ✅@DjokerNole defeats Sinner 6-4 6-2 to make a 10-0 start to the season for the sixth (!) time in his career!#RolexMCMasters pic.twitter.com/UGN4JaxbtR — Tennis TV (@TennisTV) April 14, 2021

На старте матча Джокович проиграл свою подачу, но сразу же выдал серию из четырех успешных геймов подряд. При счете 3:5 Синнер сделал обратный брейк, однако в следующем гейме не смог восстановить равновесие и проиграл сет.

Во втором сете Джокович с ранним брейком повел 4:1 и на классе довел матч до победного завершения.

Джокович в первом в сезоне матче на грунте сделал 5 брейков, проиграл 2 гейма на своей подаче и взял 61% очков с первого мяча.

Следующим соперником Новака Джоковича на Мастерсе в Монте-Карло станет Дэн Эванс или Хуберт Хуркач.