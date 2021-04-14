Монте-Карло. Надаль с разгромом вышел в третий раунд

Рафаэль Надаль в статусе третьего сеяного во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 22 минуты обыграл 87-ю ракетку мира Федерико Дельбониса.

На пути к победе Надаль сделал 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету испанца 2 эйса и 73% выигранных очков с первого мяча.

Путевку в четвертьфинал первого в сезоне грунтового Мастерса Надаль разыграет в матче с Григором Димитровым.

Рафаэль Надаль рекордные 11 раз побеждал в Монте-Карло. На кортах Monte-Carlo Masters испанец выиграл 72 из 77 матчей.