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Монте-Карло. Надаль с разгромом вышел в третий раунд
Грунтовый король вернулся на любимое покрытие
Рафаэль Надаль в статусе третьего сеяного во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 22 минуты обыграл 87-ю ракетку мира Федерико Дельбониса.
На пути к победе Надаль сделал 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету испанца 2 эйса и 73% выигранных очков с первого мяча.
Путевку в четвертьфинал первого в сезоне грунтового Мастерса Надаль разыграет в матче с Григором Димитровым.
Рафаэль Надаль рекордные 11 раз побеждал в Монте-Карло. На кортах Monte-Carlo Masters испанец выиграл 72 из 77 матчей.
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