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Монте-Карло. Надаль с разгромом вышел в третий раунд

Теннис
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Грунтовый король вернулся на любимое покрытие

Монте-Карло. Надаль с разгромом вышел в третий раунд

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Рафаэль Надаль в статусе третьего сеяного во втором круге Мастерса в Монте-Карло за 1 час и 22 минуты обыграл 87-ю ракетку мира Федерико Дельбониса.

На пути к победе Надаль сделал 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету испанца 2 эйса и 73% выигранных очков с первого мяча.

Путевку в четвертьфинал первого в сезоне грунтового Мастерса Надаль разыграет в матче с Григором Димитровым.

Рафаэль Надаль рекордные 11 раз побеждал в Монте-Карло. На кортах Monte-Carlo Masters испанец выиграл 72 из 77 матчей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович обыграл Синнера на старте Мастерса в Монте-Карло.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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