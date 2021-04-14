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Серена Уильямс снимется в документальном сериале от Amazon

Теннис
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Теннисистка очень рада этой возможности

Серена Уильямс снимется в документальном сериале от Amazon

Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американская теннисистка Серена Уильямс подписала эксклюзивный контракт на несколько проектов с американским кинодистрибьютором Amazon Studios. Помимо прочего, Серена примет участие в документальном сериале о её личной и профессиональной жизни.

Съёмки над телевизионным проектом проходят в настоящее время, однако дата выхода сериала пока неизвестна. О названии также ничего не сообщается.

"Я очень рада сотрудничеству с Amazon Studios — они разрабатывают один из самых вдохновляющих и важных материалов для аудитории во всём мире. У меня есть немало историй, которыми я очень хочу поделиться. С нетерпением жду этой возможности", — приводит слова Серены Deadline.

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В статье: Серена Уильямс
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