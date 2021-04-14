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Новак Джокович анонсировал выход документального фильма

Теннис
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Он будет рассказывать о жизни и достижениях Новака

Новак Джокович анонсировал выход документального фильма

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что выпуск документального фильма о нем планируется в конце лета.

"Мы очень напряженно работаем над фильмом. Планируем выпустить его в августе, перед US Open, потому что мы хотим провести премьеру в Нью-Йорке. В зависимости от ситуации с коронавирусом и ограничениями это будет либо виртуальное, либо настоящее событие.

Сейчас я работаю с командой профессионалов из Европы и США. Надеюсь, что мы вовремя доведем фильм до ума. И надеюсь, что людям он понравится".

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В статье: Новак Джокович
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