Новак Джокович анонсировал выход документального фильма

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, что выпуск документального фильма о нем планируется в конце лета.

"Мы очень напряженно работаем над фильмом. Планируем выпустить его в августе, перед US Open, потому что мы хотим провести премьеру в Нью-Йорке. В зависимости от ситуации с коронавирусом и ограничениями это будет либо виртуальное, либо настоящее событие.

Сейчас я работаю с командой профессионалов из Европы и США. Надеюсь, что мы вовремя доведем фильм до ума. И надеюсь, что людям он понравится".