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Матч Свитолиной откроет встречу Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг
Болеем за украинок
Сборная Украины по теннису 16-17 апреля в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг в Черноморске на грунте примет Японию.
На пятницу запланированы два одиночных матча. В 11:00 по киевскому времени первая ракетка страны Элина Свитолина сыграет с Тихиро Мурамацу, а после окончания этого поединка Марта Костюк встретится с Юки Найто.
В субботу игровой день начнется также в 11:00 по Киеву. Предварительно Элина Свитолина должна сыграть с Юки Найто, Марту Костюк ждет матч с Тихиро Мурамацу, а сестры Киченок в парном поединке встретятся с Сихо Акита и Химари Сато.
Победитель матча между Украиной и Японией получит шанс сыграть в квалификации за попадание в элитный дивизион Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году.
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