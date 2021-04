Монте-Карло. Циципас выходит в четвертьфинал

Стефанос Циципас в 1/8 финала грунтового турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах за 1 часа и 42 минуты обыграл 24-ю ракетку мира из Чили Кристиана Гарина (6:3, 6:4).

Циципас сделал три брейка и однажды не сумел защитить свою подачу. Также в активе грека 4 эйса и 74% выигранных очков с первого мяча.

ROARING ON ????@steftsitsipas reaches the #RolexMCMasters last 8 after beating Garin 6-3 6-4! pic.twitter.com/Kopat2Cpk2