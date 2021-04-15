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Монте-Карло. Циципас выходит в четвертьфинал
Пятая ракетка мира идет дальше
фото - atptour.com
Стефанос Циципас в 1/8 финала грунтового турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах за 1 часа и 42 минуты обыграл 24-ю ракетку мира из Чили Кристиана Гарина (6:3, 6:4).
Циципас сделал три брейка и однажды не сумел защитить свою подачу. Также в активе грека 4 эйса и 74% выигранных очков с первого мяча.
ROARING ON ????@steftsitsipas reaches the #RolexMCMasters last 8 after beating Garin 6-3 6-4! pic.twitter.com/Kopat2Cpk2— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021
Стефанос Циципас впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло, а его соперником станет №58 рейтинга АТР Алехандро Давидович-Фокина.
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