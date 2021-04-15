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Монте-Карло. Циципас выходит в четвертьфинал

Теннис
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Пятая ракетка мира идет дальше

Монте-Карло. Циципас выходит в четвертьфинал

фото - atptour.com

Новина українською

Стефанос Циципас в 1/8 финала грунтового турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах за 1 часа и 42 минуты обыграл 24-ю ракетку мира из Чили Кристиана Гарина (6:3, 6:4).

Циципас сделал три брейка и однажды не сумел защитить свою подачу. Также в активе грека 4 эйса и 74% выигранных очков с первого мяча.

Стефанос Циципас впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Мастерса в Монте-Карло, а его соперником станет №58 рейтинга АТР Алехандро Давидович-Фокина.

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В статье: Стефанос Циципас Кристиан Гарин
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