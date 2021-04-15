Украина со Свитолиной принимает Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что об этом нужно знать?

Женская сборная Украины во главе с капитаном Михаилом Филимой 16-17 апреля на грунтовом корте Elite Tennis Club в Черноморске сыграет с Японией в рамках раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубок Федерации). Сейчас расскажем, что нужно знать об этом противостоянии.

Как Украина и Япония вышли друг на друга?

В первую очередь стоит сказать, что матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией дважды откладывался в связи с пандемией COVID-19.

Матчевая встреча должна была пройти еще в апреле 2020 года, а в декабре организаторы командного турнира после обнародования сроков проведения Australian Open объявили о новом переносе – теперь уже с февраля на апрель 2021 года.

Матч с Японией для украинок должен был стать выездным, однако из-за жестких коронавирусных ограничений в Японии встречу перенесли на побережье Черного моря.

И это тот редкий случай, когда COVID-19 принес хоть какую-то пользу. Если бы не пандемия, то украинкам на старте грунтового сезона пришлось бы лететь за 8 тысяч километров от Киева, да и на домашний матч Япония наверняка бы выставила вторую ракетку мира Наоми Осаку.

Украина заработала путевку в плей-офф квалификации элитной группы Кубка Билли Джин Кинг в феврале прошлого года, когда команда с Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской и Мартой Костюк в Таллине на групповом этапе разбила Хорватию и Болгарию (дважды по 3:0), а затем в раунде плей-офф со счетом 2:1 прошла Эстонию, несмотря на осечку Свитолиной в матче с Анетт Контавейт.

Япония опустилась к Украине после выездного поражения от Испании (1:3) в поединке за место в Финале Кубка Билли Джин Кинг в Будапеште. То противостояние запомнилось разгромным фиаско Наоми Осаки в матче с Сарой Соррибес-Тормо (0:6, 3:6) и двумя победами Карлы Суарес-Наварро, у которой спустя несколько месяцев обнаружили злокачественную опухоль (испанка успешно поборола рак и даже возобновила тренировки).

А кто выйдет на корт в Черноморске?

Без учета отстраненной после положительной допинг-пробы Даяны Ястремской Украина на первый за полтора года матч в Кубке Билли Джин Кинг выставила свой сильнейший состав. За одиночку ответственны три лучших теннисистки страны в рейтинге WTA в лице Элины Свитолиной (№5 одиночного рейтинга WTA), Марты Костюк (№84) и Катарины Завацкой (№126), а парный матч при необходимости готовы сыграть Людмила и Надежда Киченок (№45 и №46 парного рейтинга WTA соответственно).

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Ukraine’s @ElinaSvitolina seeking play-off glory over Japan this week#BJKCup pic.twitter.com/SlGYHNWu84 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2021

У Японии ситуация противоположная. Кроме четырехкратной чемпионки турниров Большого шлема Наоми Осаки в заявке на матч с Украиной не оказалось еще двух теннисисток из топ-100 Мисаки Дои (№78) и Нао Хибино (№88), не приехала в Украину и опытная Куруми Нара (№153). Что касается пары, то у Японии шесть теннисисток в топ-100 – ни одна из них в Черноморске не сыграет.

Первой ракеткой Японии на этот уик-энд станет №172 в рейтинге WTA Юки Найто, также в заявке Тихиро Мурамацу (№225), Сихо Акита (№394) и Химари Сато (№785 WTA). Все вышеперечисленные теннисистки прежде никогда не представляли страну в Кубке Билли Джин Кинг.

А интрига вообще существует?

При всем уважении к делегации из Японии, сложно представить, что у Элины Свитолиной и Марты Костюк возникнут серьезные проблемы с тем, чтобы досрочно принести Украине билет в квалификацию элиты Кубка Билли Джин Кинг.

Хоть как-то интригу подогревает тот факт, что Юки Найто в конце марта выиграла грунтовый 25-тысячник в Буэнос-Айресе, хотя в столице Аргентины ей не встретилась ни одна теннисистка из топ-200. Перед поездкой в Украину 20-летняя японка по примеру Завацкой съездила на 60-тысячник в Беллинцону, где во втором круге проиграла 345-й ракетке мира Луции Бронзетти.

Тихиро Мурамацу, также заявленная на одиночные матчи против Свитолиной и Костюк, после поражения в полуфинале квалификации Australian Open более двух месяцев не выходила на корт. На прошлой неделе Мурамацу в Беллинцоне синхронно с Найто остановилась во втором раунде после матча с 207-й ракеткой мира Яной Фетт.

Надо ли говорить, что японки никогда не фигурировали в основе даже на турнирах WTA, не говоря о мэйджорах. Матчи против Свитолиной и Костюк станут для них первым опытом встреч с соперницами такого ранга.

Хотя украинские топ-теннисистки с осени прошлого года не проводили официальных матчей на грунте, голого класса им должно хватить для комфортной победы над дублерами сборной Японии.

А на трибуны пустят болельщиков?

Без поддержки сборная Украины точно не останется, пусть и на матче с Японией по всем известным причинам смогут присутствовать ограниченное количество людей.

Федерация тенниса Украины приоритет на посещение матча Кубка Билли Джин Кинг отдает «членам ФТУ, официально зарегистрированным игрокам и постоянным болельщикам сборных Украины».

Для желающих вживую поболеть за украинок в матче с Японией еще не поздно заполнить необходимую форму.

А где смотреть?

В прямом эфире все поединки матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией покажут все 24 канала региональной сети Общественного телевидения Украины.

Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Федерации тенниса Украины и на портале Суспільне Спорт.

UA-Футбол для своих читателей проведет текстовую трансляцию всех матчей противостояния между Украиной и Японией.