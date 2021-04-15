Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина со Свитолиной принимает Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что об этом нужно знать?
Долгожданное возвращение национальной сборной
Фото - Facebook
Женская сборная Украины во главе с капитаном Михаилом Филимой 16-17 апреля на грунтовом корте Elite Tennis Club в Черноморске сыграет с Японией в рамках раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (экс-Кубок Федерации). Сейчас расскажем, что нужно знать об этом противостоянии.
В первую очередь стоит сказать, что матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией дважды откладывался в связи с пандемией COVID-19.
Матчевая встреча должна была пройти еще в апреле 2020 года, а в декабре организаторы командного турнира после обнародования сроков проведения Australian Open объявили о новом переносе – теперь уже с февраля на апрель 2021 года.
Матч с Японией для украинок должен был стать выездным, однако из-за жестких коронавирусных ограничений в Японии встречу перенесли на побережье Черного моря.
И это тот редкий случай, когда COVID-19 принес хоть какую-то пользу. Если бы не пандемия, то украинкам на старте грунтового сезона пришлось бы лететь за 8 тысяч километров от Киева, да и на домашний матч Япония наверняка бы выставила вторую ракетку мира Наоми Осаку.
Украина заработала путевку в плей-офф квалификации элитной группы Кубка Билли Джин Кинг в феврале прошлого года, когда команда с Элиной Свитолиной, Даяной Ястремской и Мартой Костюк в Таллине на групповом этапе разбила Хорватию и Болгарию (дважды по 3:0), а затем в раунде плей-офф со счетом 2:1 прошла Эстонию, несмотря на осечку Свитолиной в матче с Анетт Контавейт.
Япония опустилась к Украине после выездного поражения от Испании (1:3) в поединке за место в Финале Кубка Билли Джин Кинг в Будапеште. То противостояние запомнилось разгромным фиаско Наоми Осаки в матче с Сарой Соррибес-Тормо (0:6, 3:6) и двумя победами Карлы Суарес-Наварро, у которой спустя несколько месяцев обнаружили злокачественную опухоль (испанка успешно поборола рак и даже возобновила тренировки).
Без учета отстраненной после положительной допинг-пробы Даяны Ястремской Украина на первый за полтора года матч в Кубке Билли Джин Кинг выставила свой сильнейший состав. За одиночку ответственны три лучших теннисистки страны в рейтинге WTA в лице Элины Свитолиной (№5 одиночного рейтинга WTA), Марты Костюк (№84) и Катарины Завацкой (№126), а парный матч при необходимости готовы сыграть Людмила и Надежда Киченок (№45 и №46 парного рейтинга WTA соответственно).
Fresh Tiktok dance? ????????— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 14, 2021
Ukraine’s @ElinaSvitolina seeking play-off glory over Japan this week#BJKCup pic.twitter.com/SlGYHNWu84
У Японии ситуация противоположная. Кроме четырехкратной чемпионки турниров Большого шлема Наоми Осаки в заявке на матч с Украиной не оказалось еще двух теннисисток из топ-100 Мисаки Дои (№78) и Нао Хибино (№88), не приехала в Украину и опытная Куруми Нара (№153). Что касается пары, то у Японии шесть теннисисток в топ-100 – ни одна из них в Черноморске не сыграет.
Первой ракеткой Японии на этот уик-энд станет №172 в рейтинге WTA Юки Найто, также в заявке Тихиро Мурамацу (№225), Сихо Акита (№394) и Химари Сато (№785 WTA). Все вышеперечисленные теннисистки прежде никогда не представляли страну в Кубке Билли Джин Кинг.
При всем уважении к делегации из Японии, сложно представить, что у Элины Свитолиной и Марты Костюк возникнут серьезные проблемы с тем, чтобы досрочно принести Украине билет в квалификацию элиты Кубка Билли Джин Кинг.
Хоть как-то интригу подогревает тот факт, что Юки Найто в конце марта выиграла грунтовый 25-тысячник в Буэнос-Айресе, хотя в столице Аргентины ей не встретилась ни одна теннисистка из топ-200. Перед поездкой в Украину 20-летняя японка по примеру Завацкой съездила на 60-тысячник в Беллинцону, где во втором круге проиграла 345-й ракетке мира Луции Бронзетти.
Тихиро Мурамацу, также заявленная на одиночные матчи против Свитолиной и Костюк, после поражения в полуфинале квалификации Australian Open более двух месяцев не выходила на корт. На прошлой неделе Мурамацу в Беллинцоне синхронно с Найто остановилась во втором раунде после матча с 207-й ракеткой мира Яной Фетт.
Надо ли говорить, что японки никогда не фигурировали в основе даже на турнирах WTA, не говоря о мэйджорах. Матчи против Свитолиной и Костюк станут для них первым опытом встреч с соперницами такого ранга.
Хотя украинские топ-теннисистки с осени прошлого года не проводили официальных матчей на грунте, голого класса им должно хватить для комфортной победы над дублерами сборной Японии.
Без поддержки сборная Украины точно не останется, пусть и на матче с Японией по всем известным причинам смогут присутствовать ограниченное количество людей.
Федерация тенниса Украины приоритет на посещение матча Кубка Билли Джин Кинг отдает «членам ФТУ, официально зарегистрированным игрокам и постоянным болельщикам сборных Украины».
Для желающих вживую поболеть за украинок в матче с Японией еще не поздно заполнить необходимую форму.
В прямом эфире все поединки матчевой встречи Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией покажут все 24 канала региональной сети Общественного телевидения Украины.
Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Федерации тенниса Украины и на портале Суспільне Спорт.
UA-Футбол для своих читателей проведет текстовую трансляцию всех матчей противостояния между Украиной и Японией.
Популярное сейчас
- УЕФА может изменить правило выездного гола
- Лидер Динамо восстановился после травмы перед игрой с Шахтером
- Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
- Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж. Фото
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО