Джокович проиграл британцу и покинул Мастерс в Монте-Карло

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах сенсационно уступил 33-й ракетке мира Дэну Эвансу (4:6, 5:7).

DAN-TASTIC ????



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM — Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2021

На старте матча Эванс с двумя брейками повел 3:0, но Джокович в середине сета сравнял счет. Когда казалось, что серб сломит соперника, он снова отдал гейм на своей подаче и не помешал Эвансу закрыть сет.

Во втором сете Эванс отыгрался со счета 0:3, затем в 10-м гейме спас сет-бол и добил Джоковича после позднего брейка.

Джокович в матче с Эвансом потерпел первое поражение в сезоне. В последний раз серб проигрывал в ноябре 2020 года в матче с Домиником Тимом на Итоговом турнире в Лондоне.

Дэн Эванс одержал крупнейшую победу в карьере и вышел на Давида Гоффена, который в 3-м раунде остановил Александра Зверева (6:4, 7:6).