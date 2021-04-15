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Джокович проиграл британцу и покинул Мастерс в Монте-Карло

Теннис
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Сенсация на Monte-Carlo Masters

Джокович проиграл британцу и покинул Мастерс в Монте-Карло

фото - Reuters

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Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах сенсационно уступил 33-й ракетке мира Дэну Эвансу (4:6, 5:7).

На старте матча Эванс с двумя брейками повел 3:0, но Джокович в середине сета сравнял счет. Когда казалось, что серб сломит соперника, он снова отдал гейм на своей подаче и не помешал Эвансу закрыть сет.

Во втором сете Эванс отыгрался со счета 0:3, затем в 10-м гейме спас сет-бол и добил Джоковича после позднего брейка.

Джокович в матче с Эвансом потерпел первое поражение в сезоне. В последний раз серб проигрывал в ноябре 2020 года в матче с Домиником Тимом на Итоговом турнире в Лондоне.

Дэн Эванс одержал крупнейшую победу в карьере и вышел на Давида Гоффена, который в 3-м раунде остановил Александра Зверева (6:4, 7:6).

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В статье: Новак Джокович Даниэль Эванс
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