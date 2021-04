Джокович проиграл британцу и покинул Мастерс в Монте-Карло

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге турнира АТР-1000 в Монте-Карло в двух сетах сенсационно уступил 33-й ракетке мира Дэну Эвансу (4:6, 5:7).

DAN-TASTIC ????



Dan Evans upsets Novak Djokovic 6-4 7-5 in Monte Carlo to secure his first-ever win over a World No. 1!#RolexMCMasters pic.twitter.com/mGy8kRy4iM