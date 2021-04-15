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Украина – Япония: где и когда смотреть матч Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
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Украина – Япония: где и когда смотреть матч Кубка Билли Джин Кинг

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по теннису (Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок) 16-17 апреля на грунтовом корте Elite Tennis Club в Черноморске сыграет с Японией в рамках раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В прямом эфире все поединки матчевой встречи командного турнира между Украиной и Японией покажут 24 канала региональной сети Общественного телевидения Украины.

Трансляция матча также будет доступна на официальном YouTube-канале Федерации тенниса Украины и на портале Суспільне Спорт.

UA-Футбол для своих читателей проведет текстовую трансляцию всех матчей противостояния между Украиной и Японией.

Ранее UA-Футбол рассказывал, что нужно знать о поединке Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг
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