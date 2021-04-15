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Надаль отдал два гейма и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Теннис
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Испанец легко обыграл соперника

Надаль отдал два гейма и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В третьем раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

1/8 финала. Монте-Карло

Рафаэль Надаль - Григора Димитров 6:1, 6:1

Продолжительность встречи составила 57 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Димитров, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса и 5 раз ошибся на подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Роберто Баутиста-Агутом (Испания).

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В статье: Рафаэль Надаль
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