Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль отдал два гейма и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло
Испанец легко обыграл соперника
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). В третьем раунде соревнований Надаль уверенно обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.
1/8 финала. Монте-Карло
Рафаэль Надаль - Григора Димитров 6:1, 6:1
Продолжительность встречи составила 57 минут. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Димитров, занимающий 17-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 эйса и 5 раз ошибся на подаче.
За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с победителем матча между Андреем Рублёвым (Россия) и Роберто Баутиста-Агутом (Испания).
Популярное сейчас
- Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Джерси украинца для Эрлинга: Зинченко обменялся футболками с Холандом после матча ЛЧ
- Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО