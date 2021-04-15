Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в своем стартовом поединке на турнире ITF Oeiras Ladies Open 60 в Португалии над хозяйкой кортов Франсишкой Жорже.

Дарья Снигур - Франсишкой Жорже 5:7, 6:4, 6:1

Чуть менее чем за два с половиной часа матча Снигур сделала 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, а также сделала 7 брейков и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

В третьем раунде турнира Снигур сыграет с итальянкой Лучией Брондзетти.