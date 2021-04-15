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Надаль: Я не ожидал, что Эванс обыграет Джоковича
Испанец отреагировал на поражение серба
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о поражении, которое потерпел серб Новак Джокович в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.
"Я не ожидал, что Эванс обыграет Джоковича, но он действительно хотел победить. Я проиграл в Австралии, Роджер проиграл в Дохе. Это теннис.
Вероятно, для Эванса это лучшая победа в карьере. Он молодец. Это всё, что я могу сказать. Я совсем недолго смотрел их матч, потому что готовился к своему поединку. Могу добавить, что Эванс демонстрирует очень даже неплохую игру", — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в "Твиттере".
За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
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