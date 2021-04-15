Надаль: Я не ожидал, что Эванс обыграет Джоковича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о поражении, которое потерпел серб Новак Джокович в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

"Я не ожидал, что Эванс обыграет Джоковича, но он действительно хотел победить. Я проиграл в Австралии, Роджер проиграл в Дохе. Это теннис.

Вероятно, для Эванса это лучшая победа в карьере. Он молодец. Это всё, что я могу сказать. Я совсем недолго смотрел их матч, потому что готовился к своему поединку. Могу добавить, что Эванс демонстрирует очень даже неплохую игру", — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в "Твиттере".

За выход в полуфинал Эванс поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).