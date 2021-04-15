Джокович: Это был один из худших матчей

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Со счётом 4:6, 5:7 Новак уступил представителю Великобритании Даниэлю Эвансу.

"Это был, пожалуй, один из худших матчей, которые я могу вспомнить за последние годы. Не хочу преуменьшать заслуги Эванса, но я действительно просто ужасно чувствовал себя на площадке. Не получалось, в сущности, ничего. Это один из тех деньков. Вчера я провёл хороший матч с Синнером. А сегодняшний день стал полной противоположностью тому, что было вчера.

Было очень, очень ветрено – тяжело играть в таких условиях против такого игрока, как Эванс, который вынуждает много двигаться. Он очень непредсказуем в плане ударов. И признаю, он разобрал мою игру", — приводит слова Джоковича ATP.