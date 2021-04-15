Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим пропустит в Белграде
У теннисиста проблемы с коленом
Четвёртая ракетка мира австриец Доминик Тим не сыграет на турнире в Белграде (Сербия) из-за проблем с коленом.
"2021 год просто не хочет налаживаться. К сожалению, мне придётся отменить свой старт на турнире в Белграде, родном городе Новака Джоковича. У меня до сих пор болит колено, и я посещал врача. Это не такая серьёзная проблема, но не стоит её сбрасывать со счетов. Я определённо не в форме, чтобы играть на следующей неделе. Мне очень жаль, потому что я так ждал начала этих соревнований. Надеюсь, что в 2022 году смогу сыграть в Белграде.
Теперь моё возвращение в тур откладывается до Мадрида. Не позже начала мая я хочу быть полностью в форме и начать наконец играть. Но есть и кое-что положительное: вчера в Австрию прибыл мой тренер Николас Массу. Мы продолжим нашу программу, соблюдая при этом все предосторожности. Я также работал над физической подготовкой с большим спортивным специалистом Майком Райнпрехтом. Несомненно, до лета моя главная цель — Открытый чемпионат Франции. В Париже я должен быть на высоте", — написал Тим на своём официальном сайте.
Популярное сейчас
- UOL Esporte: Шахтер досрочно разорвет контракт с Тайсоном
- Гендиректор Олимпика: Не планируем создавать дубль и заявляться на ПФЛ
- В УПЛ объяснили причину прекращения чемпионата U-21
- Серена Уильямс поделилась фото в коротком обтягивающем комбинезоне
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО