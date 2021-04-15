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Надаль прокомментировал победу над Димитровым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
Испанец раскритиковал своего оппонента
Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал матч третьего круга "Мастерса" в Монте-Карло, в котором он менее чем за час переиграл Григора Димитрова.
"Извиняюсь перед ним, но Димитров сыграл плохой матч, это правда. Он сделал много ошибок. Я всё делал сегодня правильно, но в исходе матча больше его вины, чем моего хорошего тенниса.
У меня была правильная подготовка, я чувствовал, что снова готов к игре. Без сомнения, я рад быть здесь на одном из моих любимых турниров. Так что я просто счастлив снова наслаждаться игрой, получать удовольствие от тура. Завтра будет ещё один тяжёлый матч, и я надеюсь, что буду к нему готов.
Я знаю, что это всегда тяжело – возвращаться через некоторое время, не будучи в туре. Но я думаю, что оба дня поступал правильно. Я оставался очень сосредоточенным каждый момент, не терял концентрацию, даже если счёт был в мою пользу", — приводит слова Надаля Tennis Head.
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