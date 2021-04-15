  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль прокомментировал победу над Димитровым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль прокомментировал победу над Димитровым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Теннис
(1 голосов)

Испанец раскритиковал своего оппонента

Надаль прокомментировал победу над Димитровым в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Новина українською

Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал матч третьего круга "Мастерса" в Монте-Карло, в котором он менее чем за час переиграл Григора Димитрова.

"Извиняюсь перед ним, но Димитров сыграл плохой матч, это правда. Он сделал много ошибок. Я всё делал сегодня правильно, но в исходе матча больше его вины, чем моего хорошего тенниса.

У меня была правильная подготовка, я чувствовал, что снова готов к игре. Без сомнения, я рад быть здесь на одном из моих любимых турниров. Так что я просто счастлив снова наслаждаться игрой, получать удовольствие от тура. Завтра будет ещё один тяжёлый матч, и я надеюсь, что буду к нему готов.

Я знаю, что это всегда тяжело – возвращаться через некоторое время, не будучи в туре. Но я думаю, что оба дня поступал правильно. Я оставался очень сосредоточенным каждый момент, не терял концентрацию, даже если счёт был в мою пользу", — приводит слова Надаля Tennis Head.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...