Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Онлайн текстовая трансляция матча
Следим за нашими девушками с текстовым онлайном UA-Футбол
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен
Сегодня в Черноморске Одесской области начинается матчевый поединок между сборными Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу. UA-Футбол приглашает вас на текстовую трансляцию этой встречи, благодаря которой вы сможете следить за ходом поединка и не пропустить ни одного важного события на корте. Ожидается, что первый мяч будет разыгран в 11:00 по киевскому времени.
Свитолина - Мурамацу текстовая трансляция
09:50 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию теннисного матча! Сегодня начинается дуэль между Украиной и Японией в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Первыми на корт выйдут наша Элина Свитолина (пятая ракетка мира) и Тихиро Мурамацу (172). Ожидается, что участницы начнут свою встречу в 11:00. Надеемся, достаточно пасмурная погода в Одессе и области в последние дни не помешает теннису.
Популярное сейчас
- ЛЕ. Рома - Аякс 1:1. Катеначчо побеждает видимость кройфизма
- Святослав Сирота: Динамо сделало правильный выбор, пригласив Луческу, Шахтер с Каштру — ошибся
- Будущая домашняя форма Барселоны будет трехцветной
- Украина со Свитолиной принимает Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что об этом нужно знать?
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?