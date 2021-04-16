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Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Онлайн текстовая трансляция матча

Теннис
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Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу. Онлайн текстовая трансляция матча

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Черноморске Одесской области начинается матчевый поединок между сборными Украины и Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг. Первыми на корт выйдут Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу. UA-Футбол приглашает вас на текстовую трансляцию этой встречи, благодаря которой вы сможете следить за ходом поединка и не пропустить ни одного важного события на корте. Ожидается, что первый мяч будет разыгран в 11:00 по киевскому времени.

Читайте такжеУкраина со Свитолиной принимает Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что об этом нужно знать?

Свитолина - Мурамацу текстовая трансляция

09:50 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию теннисного матча! Сегодня начинается дуэль между Украиной и Японией в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Первыми на корт выйдут наша Элина Свитолина (пятая ракетка мира) и Тихиро Мурамацу (172). Ожидается, что участницы начнут свою встречу в 11:00. Надеемся, достаточно пасмурная погода в Одессе и области в последние дни не помешает теннису.

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В статье: Элина Свитолина Юки Наито
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