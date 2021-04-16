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Свитолина и Костюк играют с Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Прямая трансляция матча

Теннис
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Свитолина и Костюк играют с Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Прямая трансляция матча

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Сборная Украины по теннису с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой, Людмилой и Надеждой Киченок 16-17 апреля на грунтовом корте Elite Tennis Club в Черноморске встречается с Японией в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг.

На пятницу запланированы два одиночных матча:

11:00: Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу

Не ранее 12:30: Марта Костюк – Юки Найто

Украина – Япония. Прямая трансляция матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг:

Также UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матчей украинских теннисисток в Кубке Билли Джин Кинг.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг
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