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Свитолина и Костюк играют с Японией в Кубке Билли Джин Кинг. Прямая трансляция матча
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Сборная Украины по теннису с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой, Людмилой и Надеждой Киченок 16-17 апреля на грунтовом корте Elite Tennis Club в Черноморске встречается с Японией в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг.
На пятницу запланированы два одиночных матча:
11:00: Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу
Не ранее 12:30: Марта Костюк – Юки Найто
Украина – Япония. Прямая трансляция матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг:
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