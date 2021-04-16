Даже Джокович иногда проигрывает: сенсационное фиаско серба в Монте-Карло. ВИДЕО

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Мастерса в Монте-Карло в двух сетах за 2 часа и 8 минут проиграл №33 рейтинга АТР Дэну Эвансу (4:6, 5:7).

Это поражение стало для Джоковича первым в сезоне – ранее Новак в очередной раз выиграл Australian Open и оформил две победы на командном АТР Cup.