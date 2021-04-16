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Даже Джокович иногда проигрывает: сенсационное фиаско серба в Монте-Карло. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Бывает и такое

Даже Джокович иногда проигрывает: сенсационное фиаско серба в Монте-Карло. ВИДЕО

Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге Мастерса в Монте-Карло в двух сетах за 2 часа и 8 минут проиграл №33 рейтинга АТР Дэну Эвансу (4:6, 5:7).

Это поражение стало для Джоковича первым в сезоне – ранее Новак в очередной раз выиграл Australian Open и оформил две победы на командном АТР Cup.

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В статье: Новак Джокович Даниэль Эванс
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