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Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина принесла Украине первое очко в матче с Японией

Теннис
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Пока все идет по нашему сценарию

Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина принесла Украине первое очко в матче с Японией

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Элина Свитолина в первом поединке матчевой встречи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией в Черноморске в двух сетах за 1 час и 19 минут обыграла 223-ю ракетку мира Тихиро Мурамацу.

Первый сет первая ракетка Украины забрала с тремя брейками при двух результативных геймах на приеме от Мурамацу. Во второй партии Элина наладила игру на своей подаче, а на приеме взяла еще два гейма.

В матче с Мурамацу Свитолина подала 3 эйса, организовала 21 виннерс, выиграла 76% очков с первой подачи и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

Плей-офф раунд Кубка Билли Джин Кинг

Украина – Япония 1:0

Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

Через несколько минут после завершения матча Свитолина – Мурамацу на корт в Черноморске выйдут Марта Костюк и Юки Найто.

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В статье: Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг
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