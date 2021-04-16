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Кубок Билли Джин Кинг. Свитолина принесла Украине первое очко в матче с Японией
Пока все идет по нашему сценарию
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Элина Свитолина в первом поединке матчевой встречи плей-офф Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией в Черноморске в двух сетах за 1 час и 19 минут обыграла 223-ю ракетку мира Тихиро Мурамацу.
Первый сет первая ракетка Украины забрала с тремя брейками при двух результативных геймах на приеме от Мурамацу. Во второй партии Элина наладила игру на своей подаче, а на приеме взяла еще два гейма.
В матче с Мурамацу Свитолина подала 3 эйса, организовала 21 виннерс, выиграла 76% очков с первой подачи и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.
Украина – Япония 1:0
Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
Через несколько минут после завершения матча Свитолина – Мурамацу на корт в Черноморске выйдут Марта Костюк и Юки Найто.
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