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Костюк за полтора часа обыграла японку на Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
Второй матч дня
Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен
Вслед за поединком Элины Свитолиной сегодня состоится вторая матчевая встреча между сборными Украины и Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что в первом поединке пятницы украинская команда выиграла усилиями Свитолиной 6:3, 6:2. Второй на корт выйдет Марта Костюк. Прямо в этой новости ниже вы можете следить за этой игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол. Ориентировочное начало встречи в 13:15.
Костюк - Наито текстовая трансляция
Спасибо, что провели этот день вместе с UA-Футбол. До встречи завтра на теннисных и футбольных онлайнах. Всем пока!
На самом деле, не такой уж и простой матч для нас. Костюк не показывала стабильности на протяжении всего матча, но по уровню и классу украинка действительно намного выше соперницы. Таким образом, после первого игрового дня Украина обыгрывает Японию 2:0. Завтра состоится ещё два одиночных поединка и парный.
14:36 Костюк - Наито 6:3 / 6:3
Есть! У Костюк по ходу гейма было два матч-болла. Первый из них Наито отыграла в агрессивной манере, но во время второго розыгрыша на матч-болле японка ошиблась и подарила нам вторую победу сегодня!
14:32 Костюк - Наито 6:3 / 5:3
Не смогла Марта подать на матч. Очень просто сыграла и не агрессивно в течение всего гейма.
14:29 Костюк - Наито 6:3 / 5:2
Наито защищает свою подачу. Украинка старалась сыграть агрессивно на выходе к сетке на последнем мяче, но Юки подловила нашу спортсменку на этом.
14:26 Костюк - Наито 6:3 / 5:1
Ещё один гейм в пользу Марты! Остался всего один гейм до победы во втором матче дня!
14:22 Костюк - Наито 6:3 / 4:1
Вновь не хватило украинке стабильности в течение одного гейма, но подачу соперницы она всё-таки забрала. Японка сейчас действует только на морально-волевых.
14:15 Костюк - Наито 6:3 / 3:1
Под ноль гейм для Костюк. Ещё один шажочек к победе.
14:13 Костюк - Наито 6:3 / 2:1
Очень тяжёлый и затяжной гейм, длившийся минут пятнадцать. У Марты было два брейка, которые она не упустила. При "ровно" у каждой из сторон были шансы на победу, однако подводили ошибки. Всё завершилось на второй подаче Наито - Марта пробила по линии и сделала брейк.
13:58 Костюк - Наито 6:3 / 1:1
На взаимных ошибках прошёл этот гейм. У японки было два брейка, но Марта отыгралась и забрала свою подачу. Между розыгрышами Костюк разминала мышцы. Похоже, есть проблемы с правой ногой.
13:53 Костюк - Наито 6:3 / 0:1
Не без проблем, но оставляет за собой первый гейм японка.
Матч пока достаточно непростой для нас. После четвёртого гейма казалось, что Костюк за час справится с соперницей. Однако затем Марта потеряла стабильность и позволила японке сравнять счёт. Но всё же в решающий момент украинка восстановила своё психологическое равновесие и довела дело до ожидаемой победы.
13:46 Костюк - Наито 6:3
Марта реализовывает второй сет-болл в матче и оставляет партию за собой!
13:43 Костюк - Наито 5:3
Здорово! Костюк добавила стабильности и не отдала ни одного мяча сопернице, которая и подавала! Сейчас украинка будет подавать на сет.
13:39 Костюк - Наито 4:3
Очень сложный психологически гейм для Костюк. Украинка вышла на три гейм-болла, два из них растеряла и был риск упустить и третий. Но Наито ошиблась по длине и буквально подарила Марте гейм.
13:36 Костюк - Наито 3:3
Есть сейчас с психологией проблемы у Марты: один розыгрыш проведёт на уровне, затем пробьёт в сетку или в аут. Наито этим воспользовалась и забрала ещё один гейм себе.
13:32 Костюк - Наито 3:2
Немного сбросила темп украинка. Был у Марты один гейм-болл, однако она неудачно укоротила мяч под сетку. Затем у Костюк пропала подача, из-за которой украинка отдала гейм сопернице.
13:25 Костюк - Наито 3:1
Отлично! Третий подряд гейм за украинкой. Было три брейка у Костюк, получилось взять последний из них.
13:21 Костюк - Наито 2:1
Мгновенно Костюк под ноль берёт свою подачу и уже выходит вперёд!
13:19 Костюк - Наито 1:1
Очень много ошибок было от Марты во время своей подачи и в первой половине гейма на подаче японки. Но Костюк взяла себя в руки, отыграла три гейм-болла и забрала подачу соперницы!
13:15 Костюк - Наито 0:1
В борьбе стартует поединок. Наито забирает подачу украинки.
13:12 Матч начался! Костюк первая на подаче.
13:11 Видео трансляцию матча Костюк - Наито смотрите
13:11 И ещё раз напомним, что Элина Свитолина свою соперницу сегодня обыграла в двух сетах. Как это было - читайте
13:10 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн второго матча дня между сборными Украины и Японии! Через несколько минут начнётся поединок с участием Марты Костюк, которая поможет закрепить украинкам преимущество накануне второго игрового дня.
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