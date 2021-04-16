Костюк за полтора часа обыграла японку на Кубке Билли Джин Кинг. Как это было

Вслед за поединком Элины Свитолиной сегодня состоится вторая матчевая встреча между сборными Украины и Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что в первом поединке пятницы украинская команда выиграла усилиями Свитолиной 6:3, 6:2. Второй на корт выйдет Марта Костюк. Прямо в этой новости ниже вы можете следить за этой игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол. Ориентировочное начало встречи в 13:15.

Костюк - Наито текстовая трансляция

Спасибо, что провели этот день вместе с UA-Футбол. До встречи завтра на теннисных и футбольных онлайнах. Всем пока!

На самом деле, не такой уж и простой матч для нас. Костюк не показывала стабильности на протяжении всего матча, но по уровню и классу украинка действительно намного выше соперницы. Таким образом, после первого игрового дня Украина обыгрывает Японию 2:0. Завтра состоится ещё два одиночных поединка и парный.

14:36 Костюк - Наито 6:3 / 6:3

Есть! У Костюк по ходу гейма было два матч-болла. Первый из них Наито отыграла в агрессивной манере, но во время второго розыгрыша на матч-болле японка ошиблась и подарила нам вторую победу сегодня!

14:32 Костюк - Наито 6:3 / 5:3

Не смогла Марта подать на матч. Очень просто сыграла и не агрессивно в течение всего гейма.

14:29 Костюк - Наито 6:3 / 5:2

Наито защищает свою подачу. Украинка старалась сыграть агрессивно на выходе к сетке на последнем мяче, но Юки подловила нашу спортсменку на этом.

14:26 Костюк - Наито 6:3 / 5:1

Ещё один гейм в пользу Марты! Остался всего один гейм до победы во втором матче дня!

14:22 Костюк - Наито 6:3 / 4:1

Вновь не хватило украинке стабильности в течение одного гейма, но подачу соперницы она всё-таки забрала. Японка сейчас действует только на морально-волевых.

14:15 Костюк - Наито 6:3 / 3:1

Под ноль гейм для Костюк. Ещё один шажочек к победе.

14:13 Костюк - Наито 6:3 / 2:1

Очень тяжёлый и затяжной гейм, длившийся минут пятнадцать. У Марты было два брейка, которые она не упустила. При "ровно" у каждой из сторон были шансы на победу, однако подводили ошибки. Всё завершилось на второй подаче Наито - Марта пробила по линии и сделала брейк.

13:58 Костюк - Наито 6:3 / 1:1

На взаимных ошибках прошёл этот гейм. У японки было два брейка, но Марта отыгралась и забрала свою подачу. Между розыгрышами Костюк разминала мышцы. Похоже, есть проблемы с правой ногой.

13:53 Костюк - Наито 6:3 / 0:1

Не без проблем, но оставляет за собой первый гейм японка.

Матч пока достаточно непростой для нас. После четвёртого гейма казалось, что Костюк за час справится с соперницей. Однако затем Марта потеряла стабильность и позволила японке сравнять счёт. Но всё же в решающий момент украинка восстановила своё психологическое равновесие и довела дело до ожидаемой победы.

13:46 Костюк - Наито 6:3

Марта реализовывает второй сет-болл в матче и оставляет партию за собой!

13:43 Костюк - Наито 5:3

Здорово! Костюк добавила стабильности и не отдала ни одного мяча сопернице, которая и подавала! Сейчас украинка будет подавать на сет.

13:39 Костюк - Наито 4:3

Очень сложный психологически гейм для Костюк. Украинка вышла на три гейм-болла, два из них растеряла и был риск упустить и третий. Но Наито ошиблась по длине и буквально подарила Марте гейм.

13:36 Костюк - Наито 3:3

Есть сейчас с психологией проблемы у Марты: один розыгрыш проведёт на уровне, затем пробьёт в сетку или в аут. Наито этим воспользовалась и забрала ещё один гейм себе.

13:32 Костюк - Наито 3:2

Немного сбросила темп украинка. Был у Марты один гейм-болл, однако она неудачно укоротила мяч под сетку. Затем у Костюк пропала подача, из-за которой украинка отдала гейм сопернице.

13:25 Костюк - Наито 3:1

Отлично! Третий подряд гейм за украинкой. Было три брейка у Костюк, получилось взять последний из них.

13:21 Костюк - Наито 2:1

Мгновенно Костюк под ноль берёт свою подачу и уже выходит вперёд!

13:19 Костюк - Наито 1:1

Очень много ошибок было от Марты во время своей подачи и в первой половине гейма на подаче японки. Но Костюк взяла себя в руки, отыграла три гейм-болла и забрала подачу соперницы!

13:15 Костюк - Наито 0:1

В борьбе стартует поединок. Наито забирает подачу украинки.

13:12 Матч начался! Костюк первая на подаче.

13:11 Видео трансляцию матча Костюк - Наито смотрите здесь .

13:11 И ещё раз напомним, что Элина Свитолина свою соперницу сегодня обыграла в двух сетах. Как это было - читайте здесь .

13:10 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн второго матча дня между сборными Украины и Японии! Через несколько минут начнётся поединок с участием Марты Костюк, которая поможет закрепить украинкам преимущество накануне второго игрового дня.