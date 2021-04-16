  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк за полтора часа обыграла японку на Кубке Билли Джин Кинг. Как это было
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк за полтора часа обыграла японку на Кубке Билли Джин Кинг. Как это было

Теннис
(1 голосов)

Второй матч дня

Костюк за полтора часа обыграла японку на Кубке Билли Джин Кинг. Как это было

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вслед за поединком Элины Свитолиной сегодня состоится вторая матчевая встреча между сборными Украины и Японии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что в первом поединке пятницы украинская команда выиграла усилиями Свитолиной 6:3, 6:2. Второй на корт выйдет Марта Костюк. Прямо в этой новости ниже вы можете следить за этой игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол. Ориентировочное начало встречи в 13:15.

Костюк - Наито текстовая трансляция

Спасибо, что провели этот день вместе с UA-Футбол. До встречи завтра на теннисных и футбольных онлайнах. Всем пока!

На самом деле, не такой уж и простой матч для нас. Костюк не показывала стабильности на протяжении всего матча, но по уровню и классу украинка действительно намного выше соперницы. Таким образом, после первого игрового дня Украина обыгрывает Японию 2:0. Завтра состоится ещё два одиночных поединка и парный.

14:36 Костюк - Наито 6:3 / 6:3

Есть! У Костюк по ходу гейма было два матч-болла. Первый из них Наито отыграла в агрессивной манере, но во время второго розыгрыша на матч-болле японка ошиблась и подарила нам вторую победу сегодня!

14:32 Костюк - Наито 6:3 / 5:3

Не смогла Марта подать на матч. Очень просто сыграла и не агрессивно в течение всего гейма.

14:29 Костюк - Наито 6:3 / 5:2

Наито защищает свою подачу. Украинка старалась сыграть агрессивно на выходе к сетке на последнем мяче, но Юки подловила нашу спортсменку на этом.

14:26 Костюк - Наито 6:3 / 5:1

Ещё один гейм в пользу Марты! Остался всего один гейм до победы во втором матче дня!

14:22 Костюк - Наито 6:3 / 4:1

Вновь не хватило украинке стабильности в течение одного гейма, но подачу соперницы она всё-таки забрала. Японка сейчас действует только на морально-волевых.

14:15 Костюк - Наито 6:3 / 3:1

Под ноль гейм для Костюк. Ещё один шажочек к победе.

14:13 Костюк - Наито 6:3 / 2:1

Очень тяжёлый и затяжной гейм, длившийся минут пятнадцать. У Марты было два брейка, которые она не упустила. При "ровно" у каждой из сторон были шансы на победу, однако подводили ошибки. Всё завершилось на второй подаче Наито - Марта пробила по линии и сделала брейк.

13:58 Костюк - Наито 6:3 / 1:1

На взаимных ошибках прошёл этот гейм. У японки было два брейка, но Марта отыгралась и забрала свою подачу. Между розыгрышами Костюк разминала мышцы. Похоже, есть проблемы с правой ногой.

13:53 Костюк - Наито 6:3 / 0:1

Не без проблем, но оставляет за собой первый гейм японка.

Матч пока достаточно непростой для нас. После четвёртого гейма казалось, что Костюк за час справится с соперницей. Однако затем Марта потеряла стабильность и позволила японке сравнять счёт. Но всё же в решающий момент украинка восстановила своё психологическое равновесие и довела дело до ожидаемой победы.

13:46 Костюк - Наито 6:3

Марта реализовывает второй сет-болл в матче и оставляет партию за собой!

13:43 Костюк - Наито 5:3

Здорово! Костюк добавила стабильности и не отдала ни одного мяча сопернице, которая и подавала! Сейчас украинка будет подавать на сет.

13:39 Костюк - Наито 4:3

Очень сложный психологически гейм для Костюк. Украинка вышла на три гейм-болла, два из них растеряла и был риск упустить и третий. Но Наито ошиблась по длине и буквально подарила Марте гейм.

13:36 Костюк - Наито 3:3

Есть сейчас с психологией проблемы у Марты: один розыгрыш проведёт на уровне, затем пробьёт в сетку или в аут. Наито этим воспользовалась и забрала ещё один гейм себе.

13:32 Костюк - Наито 3:2

Немного сбросила темп украинка. Был у Марты один гейм-болл, однако она неудачно укоротила мяч под сетку. Затем у Костюк пропала подача, из-за которой украинка отдала гейм сопернице.

13:25 Костюк - Наито 3:1

Отлично! Третий подряд гейм за украинкой. Было три брейка у Костюк, получилось взять последний из них.

13:21 Костюк - Наито 2:1

Мгновенно Костюк под ноль берёт свою подачу и уже выходит вперёд!

13:19 Костюк - Наито 1:1

Очень много ошибок было от Марты во время своей подачи и в первой половине гейма на подаче японки. Но Костюк взяла себя в руки, отыграла три гейм-болла и забрала подачу соперницы!

13:15 Костюк - Наито 0:1

В борьбе стартует поединок. Наито забирает подачу украинки.

13:12 Матч начался! Костюк первая на подаче.

13:11 Видео трансляцию матча Костюк - Наито смотрите здесь.

13:11 И ещё раз напомним, что Элина Свитолина свою соперницу сегодня обыграла в двух сетах. Как это было - читайте здесь.

13:10 Всем привет и добро пожаловать на текстовый онлайн второго матча дня между сборными Украины и Японии! Через несколько минут начнётся поединок с участием Марты Костюк, которая поможет закрепить украинкам преимущество накануне второго игрового дня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Юки Наито
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...