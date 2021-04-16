Свитолина: В моей голове была только победа

Элина Свитолина в первом матче противостояния Украины и Японии со счетом 6:3, 6:2 обыграла Тихиро Мурамацу и принесла хозяевам первое очко.

"Здесь очень непростые условия. Старалась абстрагироваться от кондиций, так как и погода не самая идеальная, и корт достаточно рыхлый. Нужно было отыграть и одержать только победу. Это было cамое важное, что было в моей голове. Я была готова ко всему. Нужно просто играть в свой теннис.

Соперница играла цепко в начале поединка и провела достаточно хороший матч. Низкорейтинговые игроки в матчах против топ-теннисисток всегда стараются поднять свой уровень, поэтому всегда нужно этого ожидать.

Конечно, всегда здорово возвращаться и играть дома. Было очень классно услышать украинскую поддержку, это для меня всегда невероятные ощущения и мурашки идут по коже", - сказала Свитолина после матча.

В субботу Элина Свитолина в 11:00 по киевскому времени должна сыграть с лидером сборной Японии Юки Найто.