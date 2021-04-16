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Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией

Теннис
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Пятницу прошли без осечек

Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией

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Новина українською

Марта Костюк поддержала Элину Свитолину и принесла Украине второе очко в противостоянии с Японией в рамках плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг. Лидер сборной Японии Юки Найто (№172 рейтинга WTA) смогла взять у 18-летней украинки всего 6 геймов.

В первом сете Костюк на два брейка Найто ответила тремя результативными геймами на приеме, а во второй партии Марта сделала еще три брейка, чем компенсировала один неудачный гейм на своей подаче.

На пути к первой победе за полтора месяца Костюк подала 1 эйс, выиграла 65% очков с первой подачи, реализовала 6 из 16 брейк-поинтов, организовала 19 виннерсов при 27 невынужденных ошибках.

Плей-офф раунд Кубка Билли Джин Кинг

Украина – Япония 2:0

Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Матчевая встреча Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг возобновится завтра в 11:00 по киевскому времени. Первыми на корт должны выйти Элина Свитолина и Юки Найто.

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В статье: Марта Костюк Кубок Билли Джин Кинг
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