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Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией
Пятницу прошли без осечек
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Марта Костюк поддержала Элину Свитолину и принесла Украине второе очко в противостоянии с Японией в рамках плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг. Лидер сборной Японии Юки Найто (№172 рейтинга WTA) смогла взять у 18-летней украинки всего 6 геймов.
В первом сете Костюк на два брейка Найто ответила тремя результативными геймами на приеме, а во второй партии Марта сделала еще три брейка, чем компенсировала один неудачный гейм на своей подаче.
На пути к первой победе за полтора месяца Костюк подала 1 эйс, выиграла 65% очков с первой подачи, реализовала 6 из 16 брейк-поинтов, организовала 19 виннерсов при 27 невынужденных ошибках.
Украина – Япония 2:0
Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2
Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3
Матчевая встреча Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг возобновится завтра в 11:00 по киевскому времени. Первыми на корт должны выйти Элина Свитолина и Юки Найто.
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