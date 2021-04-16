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Победа Костюк над японкой в матче Кубка Билли Джин Кинг. ВИДЕО
Вторая ракетка Украины на высоте
Марта Костюк в рамках матча с Японией в Кубке Билли Джин Кинг за 1 час и 27 минут обыграла 172-ю ракетку мира Юки Найто (6:3, 6:3) и принесла Украине второе очко.
Костюк в матче с японкой сделала 6 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче.
Этой победой Марта прервала серию из трех поражений.
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