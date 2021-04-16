Костюк: Такие соревнования возвращают любовь к спорту

Марта Костюк во втором матче противостояния Украины и Японии в плей-офф раунде Кубка Билли Джин Кинг уверенно обыграла Юки Найто ( 6:3, 6:3 ) и упрочила преимущество хозяев.

"На самом деле, условия не настолько простые, как может показаться со стороны. Достаточно сильный ветер и неровный мягкий корт, очень-очень медленный. Поэтому нужно было приспосабливаться, несмотря на то, что мы и тренировались тут, и играли на счет. Все равно матч – это немного другое.

В принципе я довольна своим выступлением, потому что, во-первых, я выиграла, во-вторых, я боролась, играла активно, старалась не расстраиваться и наслаждаться игрой. Есть пару аспектов, над которыми надо поработать, но в целом я на правильном пути, чтобы окончательно прийти в форму после перенесенного коронавируса. Сейчас я еще далека от того физического уровня, на котором я могу играть.

Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра, но я думаю, что все будет хорошо. Сегодняшняя поддержка и такие соревнования возвращают твою любовь к спорту, потому что без болельщиков очень трудно играть, нет драйва, поэтому очень классно было", - сказала вторая ракетка Украины после матча.

В субботу Марта Костюк при необходимости может сыграть с №2 сборной Японии Тихиро Мурамацу.