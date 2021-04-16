Монте-Карло. Циципас и Эванс встретятся в полуфинале

Стефанос Циципас в четвертьфинале грунтового турнира АТР-1000 в Монте-Карло досрочно переиграл 58-ю ракетку мира Алехандро Давидовича-Фокина. После поражения в первом сете со счетом 5:7 испанец из-за травмы левого бедра снялся с матча.

An unfortunate end ????



Davidovich Fokina is forced to retire in his first Masters 1000 quarter-final, sending Tsitsipas through to the last 4



Hope to see you on court soon, @alexdavidovich1 ???? pic.twitter.com/DUsEWgmHyG — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021

Дэн Эванс после сенсационной победы над Новаком Джоковичем в четвертьфинале за 2 часа и 44 минуты остановил Давида Гоффена (5:7, 6:3, 6:4). В решающем сете британец отыграл семь брейк-поинтов и завершил матч с первого матч-бола после брейка в 10-м гейме. Он стал первым полуфиналистом Мастерса из Великобритании с 2016 года, когда до аналогичной стадии в Париже добирался экс-первая ракетка мира Энди Маррей.

The Dream Run Continues ????



British No. 1 Dan Evans follows win over Djokovic with a 5-7 6-3 6-4 win over Goffin to reach his first Masters 1000 semi-final!#RolexMCMasters pic.twitter.com/CCrAxylIMR — Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021

В нижней части турнирной сетки Мастерса в Монте-Карло сегодня позднее Каспер Рууд сыграет с Фабио Фоньини, а Андрей Рублев попробует остановить Рафаэля Надаля.