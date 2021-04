Монте-Карло. Циципас и Эванс встретятся в полуфинале

Стефанос Циципас в четвертьфинале грунтового турнира АТР-1000 в Монте-Карло досрочно переиграл 58-ю ракетку мира Алехандро Давидовича-Фокина. После поражения в первом сете со счетом 5:7 испанец из-за травмы левого бедра снялся с матча.

