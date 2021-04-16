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Надаль сенсационно уступил россиянину Рублеву
Рафа отдал решающий сет
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сенсационно уступил россиянину Андрею Рублёву в четвертьфинальном матче "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).
Монте-Карло
Рафаэль Надаль - Андрей Рублёв 2:6, 6:4, 2:6
Продолжительность встречи составила 2 часа 33 минуты. Надаль один раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта. На счету Рублева - 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 15.
В полуфинале "Мастерса" Рублёву предстоит сразиться с представителем Норвегии Каспером Руудом, ранее обыгравшим действующего чемпиона турнира в Монако итальянца Фабио Фоньини (15).
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