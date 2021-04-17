Рафаэль Надаль: Я упустил возможность правильно начать грунтовый сезон

Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло. Его слова цитирует ubitennis.net:

"Я упустил возможность правильно начать грунтовый сезон, но сейчас не время жаловаться. Нельзя жаловаться после того, как у тебя не получилось сделать то, что нужно.

Сейчас мне остается только ехать в Барселону, дальше тренироваться и стараться исправить то, что не работало" - сказал он.