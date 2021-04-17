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Рафаэль Надаль: Я упустил возможность правильно начать грунтовый сезон
Комментарий испанца
Испанский теннисист, третья ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал
"Я упустил возможность правильно начать грунтовый сезон, но сейчас не время жаловаться. Нельзя жаловаться после того, как у тебя не получилось сделать то, что нужно.
Сейчас мне остается только ехать в Барселону, дальше тренироваться и стараться исправить то, что не работало" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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