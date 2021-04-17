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Элина Свитолина: Победа есть победа и я рада, что смогла выбраться из этой ситуации
Комментарий украинки
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Украинская теннисистка, 5-я ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала
"Сложно сказать, что повлияло на то, что после выигранного со счетом 6-2 первого сета дальше завязалась борьба. Думаю, что было много факторов. Где-то я сделала очень много ошибок, где соперница хорошо сыграла. Она здорово двигалась, играла полусвечками, которые трудно было играть, потому что покрытие достаточно тяжелое. Где-то я тактически ошиблась. Но победа есть победа и я рада, что смогла выбраться из этой ситуации.
Далее я буду играть на турнире в Штутгарте. Надеюсь, что успею восстановиться, потому что у меня были проблемы с физической подготовкой. Я стартую там со второго круга, поэтому есть несколько дней, чтобы восстановиться и хорошо там играть" - сказала она
Напомним, что ранее Рафаэль Надаль
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