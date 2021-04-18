Украина прошла Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что дальше?

Сборная Украины с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой и сестрами Киченок на грунте в Черноморске ожидаемо всухую разбила дублирующий состав Японии (4:0) и подобралась на расстояние вытянутой руки к элитному дивизиону Кубка Билли Джин Кинг.

Как прошел матч?

Начнем с того, что интригой в противостоянии Украины и Японии изначально и не пахло, поэтому переоценивать разгромный успех наших теннисисток не стоит. Судите сами – против пятого номера рейтинга WTA Свитолиной и третьей лучшей юниорки мира Марты Костюк гости из Азии выставили абсолютных дебютанток во главе со 172-й ракеткой мира Юки Найто. Впрочем, это не проблемы Украины, что Япония матч в Черноморске решила использовать для обкатки молодежи. Каждая сторона решала собственные задачи – кого-то интересовал результат, кто-то работал на перспективу. И есть ощущение, что и те, и другие остались довольны проделанной работой.

Матчевую дуэль Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг открывали Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу (№223 рейтинга WTA). Несмотря на комфортный итоговый счет (6:3, 6:2), Свитолиной в холодную погоду на не самом качественном грунте пришлось непросто, да и подстроиться под леворукость Мурамацу Элина смогла далеко не сразу. В первом сете украинка взяла три гейма на приеме при двух осечках на своей подаче, а во второй партии организовала еще три брейка и отыграла четыре брейк-поинта.

Scorching Svitolina start ????



It’s Ukraine ???????? 1-0 ???????? Japan after @ElinaSvitolina’s 6-3 6-2 passage past Muramatsu#BJKCup pic.twitter.com/a3bSzPCk2E — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2021

Для Марты Костюк матч с Юки Найто стал первым после перенесенного коронавируса – и было заметно, что 18-летняя украинка не успела на 100% вернуть ту физическую готовность, в которой пребывала на старте сезона, когда в Абу-Даби впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA. Костюк в поединке с первым номером сборной Японии привычно много нервничала, но активная игра на приеме (6 брейков и 16 заработанных брейк-поинтов) помогла Марте закрыть Найто в двух сетах за 1 час и 27 минут.

А вот в субботу пришлось поволноваться. Свитолина в матче с Найто была в одном гейме от шокирующего поражения, но японка в эндшпиле решающего сета в кульминационный момент не поверила в то, что может обыграть теннисистку из топ-5 и не подала на победу. На тайбрейке Элина подключила класс и к всеобщему облегчению трибун закрыла Найто после 2 часов и 20 минут борьбы.

E-L-I-N-A ????????@ElinaSvitolina clinches the tie for Ukraine with a hard-fought 6-2 4-6 7-6(3) win against Japan’s Yuki Naito, coming back from a break down FOUR times in the decider!#BJKCup pic.twitter.com/xj2MNSTRVf — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 17, 2021

Досрочную победу над Японией Свитолина и компания отметили кругом почета с флагом Украины. А точку в двухдневном противостоянии в парном поединке поставили сестры Киченок, для которых победа над японками стала первым совместным успехом в Кубке Билли Джин Кинг.

Украина – Япония 4:0

Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу – 6:3, 6:2

Марта Костюк – Юки Найто – 6:3, 6:3

Элина Свитолина – Юки Найто – 6:2, 4:6, 7:6

Надежда Киченок/Людмила Киченок – Сихо Акита/Химари Сато – 6:2, 7:6

Так что Украину ждет впереди?

Победа над Японией вывела команду Михаила Филимы в квалификацию Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022. Проще говоря, Украину от попадания в элиту командного турнира теперь отделяет всего один барьер.

В последний раз Украина так близко подбиралась к мировой группе в 2017 году, когда Свитолина и Цуренко в Штутгарте на грунте проиграли Германии во главе с первой ракеткой мира Анжелик Кербер.

После той неудачи Свитолина на несколько лет взяла паузу в выступлениях за национальную команду, а без своего лидера Украина ожидаемо увязла в зональных соревнованиях.

Но сейчас появился новый шанс взять штурмом элиту – и реализовать этот шанс команда попытается уже в 2022 году. Хочется верить, что к тому времени Свитолина сохранит свой уровень, Костюк войдет в топ-50, а Ястремская решит все свои проблемы и снова вольется в обойму национальной команды.

А кто может стать следующим соперником украинок?

Полностью список потенциальных соперников Украины в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг определится только после того, как организаторы определят первого победителя обновленного турнира.

Финальная стадия должна была пройти 13-18 апреля в Будапеште, однако из-за пандемии COVID-19 теннисистки из сильнейших команд мира (Венгрия, Австралия, Беларусь, Россия, Бельгия, Словакия, Чехия, Испания, Франция, Швейцария, Германия и США) в установленные сроки на корт так и не вышли.

Параллельно с Украиной путевки в квалификацию элитного дивизиона Кубка Билли Джин Кинг заработали команды Великобритании (победа над Мексикой, 3:1), Польши (Бразилия, 3:2), Канады (Сербия, 4:0), Латвии (Индия, 3:1), Италии (Румыния, 3:1), Казахстана (Аргентина, 3:2) и Нидерландов (Китай, 3:2).

Таким образом, в 2022 году Украина за путевку в мировую группу Кубка Билли Джин Кинг сыграет либо с кем-то из неудачников будущего финала, либо с одной из команд, которая на этой неделе точно так же успешно преодолевала раунд плей-офф.

Важный нюанс – перед жеребьевкой команды будут разделены на две группы на основании актуальной ситуации в мировом командном рейтинге. Прямо сейчас Украина находится на 29-м месте, поэтому вероятность попадания в посев не очень велика.