Украина прошла Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что дальше?

Сборная Украины с Элиной Свитолиной, Мартой Костюк, Катариной Завацкой и сестрами Киченок на грунте в Черноморске ожидаемо всухую разбила дублирующий состав Японии (4:0) и подобралась на расстояние вытянутой руки к элитному дивизиону Кубка Билли Джин Кинг.

Как прошел матч?

Начнем с того, что интригой в противостоянии Украины и Японии изначально и не пахло, поэтому переоценивать разгромный успех наших теннисисток не стоит. Судите сами – против пятого номера рейтинга WTA Свитолиной и третьей лучшей юниорки мира Марты Костюк гости из Азии выставили абсолютных дебютанток во главе со 172-й ракеткой мира Юки Найто. Впрочем, это не проблемы Украины, что Япония матч в Черноморске решила использовать для обкатки молодежи. Каждая сторона решала собственные задачи – кого-то интересовал результат, кто-то работал на перспективу. И есть ощущение, что и те, и другие остались довольны проделанной работой.

Матчевую дуэль Украины и Японии в Кубке Билли Джин Кинг открывали Элина Свитолина и Тихиро Мурамацу (№223 рейтинга WTA). Несмотря на комфортный итоговый счет (6:3, 6:2), Свитолиной в холодную погоду на не самом качественном грунте пришлось непросто, да и подстроиться под леворукость Мурамацу Элина смогла далеко не сразу. В первом сете украинка взяла три гейма на приеме при двух осечках на своей подаче, а во второй партии организовала еще три брейка и отыграла четыре брейк-поинта.

Для Марты Костюк матч с Юки Найто стал первым после перенесенного коронавируса – и было заметно, что 18-летняя украинка не успела на 100% вернуть ту физическую готовность, в которой пребывала на старте сезона, когда в Абу-Даби впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA. Костюк в поединке с первым номером сборной Японии привычно много нервничала, но активная игра на приеме (6 брейков и 16 заработанных брейк-поинтов) помогла Марте закрыть Найто в двух сетах за 1 час и 27 минут.

А вот в субботу пришлось поволноваться. Свитолина в матче с Найто была в одном гейме от шокирующего поражения, но японка в эндшпиле решающего сета в кульминационный момент не поверила в то, что может обыграть теннисистку из топ-5 и не подала на победу. На тайбрейке Элина подключила класс и к всеобщему облегчению трибун закрыла Найто после 2 часов и 20 минут борьбы.

