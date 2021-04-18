Новак Джокович: Конечно, я мечтаю выиграть Олимпиаду

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович признался, что мечтает выиграть Олимпийские игры. Его слова цитирует Tennis Head:

"Конечно, я мечтаю выиграть Олимпиаду. Не хочу показаться неблагодарным: бронза - это тоже классный результат, но я хочу большего. Я играл в полуфинале Лондона и уступил. В матче за бронзу тоже. У меня есть только пекинская медаль.

Я всегда нахожу особую мотивацию в матчах за Сербию, особенно на Олимпиаде. Это историческое событие" - сказал он.