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Новак Джокович: Конечно, я мечтаю выиграть Олимпиаду

Теннис
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Перспективная цель

Новак Джокович: Конечно, я мечтаю выиграть Олимпиаду

UA-Футбол
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович признался, что мечтает выиграть Олимпийские игры. Его слова цитирует Tennis Head:

"Конечно, я мечтаю выиграть Олимпиаду. Не хочу показаться неблагодарным: бронза - это тоже классный результат, но я хочу большего. Я играл в полуфинале Лондона и уступил. В матче за бронзу тоже. У меня есть только пекинская медаль.

Я всегда нахожу особую мотивацию в матчах за Сербию, особенно на Олимпиаде. Это историческое событие" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина прокомментировала победу Украины над Японией в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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В статье: Новак Джокович Олимпиада
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