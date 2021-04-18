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АТР. Циципас победил Рублева в финале турнира в Монте-Карло

Теннис
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Определился победитель соревнований

АТР. Циципас победил Рублева в финале турнира в Монте-Карло

UA-Футбол
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Греческий теннисист, 5-я ракетка мира Стефанос Циципас победил в финале турнира в Монте-Карло. В решающем матче за титул он одолел россиянина Андрея Рублева (АТР №8).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу победителя встречи, в активе которого 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 3 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 1 эйс, 4 подряд выигранных очка 0 заработанных брейков и 0 двойных ошибок.

Грек с третьей попытки выиграл свой первый в карьере ATP Masters 1000. Благодаря результатам в Монте-Карло Циципас выйдет на первое место в чемпионской гонке сезона в АТР, а Рублев - на второе.

Напомним, что ранее Новак Джокович рассказал о своей мечте.

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В статье: Андрей Рублев Стефанос Циципас
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