АТР. Циципас победил Рублева в финале турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист, 5-я ракетка мира Стефанос Циципас победил в финале турнира в Монте-Карло. В решающем матче за титул он одолел россиянина Андрея Рублева (АТР №8).

Счет встречи 2-0 (6-3; 6-3) в пользу победителя встречи, в активе которого 3 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 3 из 3 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У его соперника 1 эйс, 4 подряд выигранных очка 0 заработанных брейков и 0 двойных ошибок.

Грек с третьей попытки выиграл свой первый в карьере ATP Masters 1000. Благодаря результатам в Монте-Карло Циципас выйдет на первое место в чемпионской гонке сезона в АТР, а Рублев - на второе.