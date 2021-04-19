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Костюк сыграет с россиянкой на старте турнира в Стамбуле
Ждем победу
Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге грунтового турнира WTA 250 в Стамбуле с призовым фондом $235,238 встретится со 143-й ракеткой мира из России Камиллой Рахимовой.
Екатерина Козлова в Стамбуле стартует матчем 67-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстя.
Стоит отметить, что Костюк и Козлова попали в одну половину турнирной сетки, поэтому могут сыграть друг с другом в полуфинале.
Полная турнирная сетка TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Ранее UA-Футбол сообщал, что грек Циципас выиграл Мастерс в Монте-Карло.
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