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Свитолина – четвертая сеяная на турнире в Штутгарте

Теннис
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Украинка продолжает грунтовый сезон

Свитолина – четвертая сеяная на турнире в Штутгарте

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Новина українською

После успешного выступления за сборную Украины в матче с Японией в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина на этой неделе выступит на престижном турнире WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

В статусе четвертой сеяной украинка пропускает первый раунд, а ее соперницей по второму кругу станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер или Екатерина Горгодзе из Грузии.

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Свитолина может сыграть с действующей чемпионкой турнира Петрой Квитовой.

Турнирная сетка Porsche Tennis Grand Prix

Посев в Штутгарте возглавляет первая ракетка мира Эшли Барти, которая стартует на турнире матчем с Лаурой Зигемунд или Моной Бартель.

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В статье: Элина Свитолина
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