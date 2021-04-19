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Свитолина – четвертая сеяная на турнире в Штутгарте
Украинка продолжает грунтовый сезон
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После успешного выступления за сборную Украины в матче с Японией в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина на этой неделе выступит на престижном турнире WTA 500 в Штутгарте с призовым фондом $565,530.
В статусе четвертой сеяной украинка пропускает первый раунд, а ее соперницей по второму кругу станет экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер или Екатерина Горгодзе из Грузии.
В четвертьфинале турнира в Штутгарте Свитолина может сыграть с действующей чемпионкой турнира Петрой Квитовой.
Посев в Штутгарте возглавляет первая ракетка мира Эшли Барти, которая стартует на турнире матчем с Лаурой Зигемунд или Моной Бартель.
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