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Невероятная контратака Надаля – лучший момент Мастерса в Монте-Карло. ВИДЕО

Теннис
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Главные хайлайты первого в сезоне грунтового турнира АТР-1000

Невероятная контратака Надаля – лучший момент Мастерса в Монте-Карло. ВИДЕО

Новина українською

Канал Tennis TV на YouTube представил топ-10 моментов Мастерса в Монте-Карло, победителем которого стал грек Стефанос Циципас.

На первом месте оказался сумасшедший контратакующий удар Рафаэля Надаля в полуфинальном матче против Андрея Рублева.

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В статье: Рафаэль Надаль Андрей Рублев Стефанос Циципас
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