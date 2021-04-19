Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невероятная контратака Надаля – лучший момент Мастерса в Монте-Карло. ВИДЕО
Главные хайлайты первого в сезоне грунтового турнира АТР-1000
Канал Tennis TV на YouTube представил топ-10 моментов Мастерса в Монте-Карло, победителем которого стал грек Стефанос Циципас.
На первом месте оказался сумасшедший контратакующий удар Рафаэля Надаля в полуфинальном матче против Андрея Рублева.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым
- Источник: Лига чемпионов и Лига Европы временно приостановлены по причине создания Суперлиги
- Маркевич: Невозможно демонстрировать футбол, когда в Украине три нормальных поля
- Украина победила Японию в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...