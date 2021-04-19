Дело Ястремской: решение ожидается в ближайшие дни

Вторая ракетка Украины Ястремская с 7 января временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы.

Украинка в феврале пыталась оспорить это решение, но Независимый трибунал ITF и Спортивный арбитражный суд Лозанны не согласились с ее аргументами.

Теперь же вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что решение по делу Ястремской ожидается в ближайшие дни.

"Решение может быть со дня на день. Мы ждем оправдательного приговора. Искренне на него надеемся", - сказал Зукин.