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Дело Ястремской: решение ожидается в ближайшие дни
С верой в лучшее
Вторая ракетка Украины Ястремская с 7 января временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы.
Украинка в феврале пыталась оспорить это решение, но Независимый трибунал ITF и Спортивный арбитражный суд Лозанны не согласились с ее аргументами.
Теперь же вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что решение по делу Ястремской ожидается в ближайшие дни.
"Решение может быть со дня на день. Мы ждем оправдательного приговора. Искренне на него надеемся", - сказал Зукин.
На прошлой неделе Украина без Даяны Ястремской
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