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Дело Ястремской: решение ожидается в ближайшие дни

Теннис
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Дело Ястремской: решение ожидается в ближайшие дни

Новина українською

Вторая ракетка Украины Ястремская с 7 января временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы.

Украинка в феврале пыталась оспорить это решение, но Независимый трибунал ITF и Спортивный арбитражный суд Лозанны не согласились с ее аргументами.

Теперь же вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что решение по делу Ястремской ожидается в ближайшие дни.

"Решение может быть со дня на день. Мы ждем оправдательного приговора. Искренне на него надеемся", - сказал Зукин.

На прошлой неделе Украина без Даяны Ястремской обыграла Японию в Кубке Билли Джин Кинг.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
Sport.ua

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