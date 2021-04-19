Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF в Казахстане

Эрик Ваншельбойм в статусе четвертого сеянного стал победителем 15-тысячника в Шымкете (Казахстан).

В финале 19-летний украинец в двух сетах разбил вторую ракетку соревнований Ивана Гахова (6:1, 6:1) и взял реванш у россиянина за поражение на прошлой неделе в финале первой серии этого же турнира.

В Шымкете Ваншельбойм оформил свой третий профессиональный титул. Ранее украинец брал 15-тысячники в Китае и Тунисе.

В обновленном рейтинге ATP Эрик Ваншельбойм поднялся на рекордную в карьере 569-ю позицию.