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Надаль рассказал, кто способен заменить теннисистов Большой тройки
Таких игроков шесть
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал имена молодых игроков тура, которых считает достойной заменой "Большой тройки".
"Это нормально. Мы стареем. Это правда. Хорошо, что приходит новое молодое поколение великих теннисистов, за этим супер интересно наблюдать.Кто из них лучший? Это очень сложный вопрос, я не хочу выбирать, потому что наверняка сделаю ошибку, не так ли?
Циципас, Зверев, Медведев, Тим, Оже-Альяссим Феликс. Это такое большое поколение великолепных игроков. Сейчас вообще очень много молодых игроков с большим потенциалом, посмотрим, что с ними будет в ближайшие пару лет. Тот из них, кто сможет улучшить свои навыки, будет иметь больше шансов на успех. Они собираются делать это по-своему, пусть!
И всё же я рад, что могу бороться за титулы с этими молодым и великолепными игроками", — приводит слова Надаля Metro.
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