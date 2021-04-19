Надаль: Джокович помешан на рекордах

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем его мотивация играть в теннис отличается от мотивации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"Конечно, я не буду играть до 45 лет. Я постараюсь продлить карьеру, но все знают, что наступит день, когда продолжать бороться и наслаждаться уже не получится. Пока что я доволен тем, что делаю, теннис приносит мне удовольствие, и я надеюсь играть так ещё пару лет.

Конечно, я хочу выиграть больше "Шлемов", в этом нет сомнений. Но я никогда… Новак больше на этом помешан, можно сказать, сосредоточен. Не в плохом смысле. Просто для него рекорды важнее, он постоянно о них говорит. И он молодец, но у меня другой подход. У меня здоровые амбиции, но другого рода – я просто хочу продолжать бороться за титулы и наслаждаться туром.

В теннисе время летит быстро. У нас много турниров, а времени наслаждаться успехами – мало", — приводит слова испанца Metro.