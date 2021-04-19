  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Джокович помешан на рекордах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Джокович помешан на рекордах

Теннис
(1 голосов)

Испанец рассказал, что Новак всегда о них говорит

Надаль: Джокович помешан на рекордах

Новина українською

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль рассказал, чем его мотивация играть в теннис отличается от мотивации первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"Конечно, я не буду играть до 45 лет. Я постараюсь продлить карьеру, но все знают, что наступит день, когда продолжать бороться и наслаждаться уже не получится. Пока что я доволен тем, что делаю, теннис приносит мне удовольствие, и я надеюсь играть так ещё пару лет.

Конечно, я хочу выиграть больше "Шлемов", в этом нет сомнений. Но я никогда… Новак больше на этом помешан, можно сказать, сосредоточен. Не в плохом смысле. Просто для него рекорды важнее, он постоянно о них говорит. И он молодец, но у меня другой подход. У меня здоровые амбиции, но другого рода – я просто хочу продолжать бороться за титулы и наслаждаться туром.

В теннисе время летит быстро. У нас много турниров, а времени наслаждаться успехами – мало", — приводит слова испанца Metro.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...