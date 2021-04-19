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Матч Козловой перенесен из-за плохой погоды
Помехой стал дождь
На турнире в Турции досрочно завершили игровой день из-за сильного дождя. В первом круге должна была сыграть украинка Катерина Козлова и румынская теннисистка Сорана Кырстя.
Теперь матч состоится завтра, 20 апреля.
There will be no more games today due to heavy raining ????#tennischampistanbul pic.twitter.com/FQbUr0kaQR— Tennis Championship Istanbul (@TennisChampIst) April 19, 2021
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