Матч Козловой перенесен из-за плохой погоды

На турнире в Турции досрочно завершили игровой день из-за сильного дождя. В первом круге должна была сыграть украинка Катерина Козлова и румынская теннисистка Сорана Кырстя.

Теперь матч состоится завтра, 20 апреля.

There will be no more games today due to heavy raining ????#tennischampistanbul pic.twitter.com/FQbUr0kaQR