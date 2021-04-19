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WTA представила своё официальное приложение
Оно будет доступно для IOS и Android
WTA сегодня объявила о выходе WTA Scores — нового приложения для отслеживания счёта матчей в реальном времени. Приложение доступного для загрузки на устройства iOS и Android, сообщает сайт WTA.
WTA Scores предоставляет обновления в режиме реального времени со всех матчей WTA-тура в течение сезона непосредственно на мобильные устройства. WTA Scores также содержит ключевую турнирную информацию, такую, как результаты завершённых матчей, ежедневное расписание и статистику матчей.
Последние рейтинги игроков также доступны в приложении.
WTA и ATP соединят усилия по популяризации профессионального тенниса среди болельщиков и будут работать над улучшенным совместным приложением для показа счёта в прямом эфире, которое должно быть выпущено в начале 2022 года.
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