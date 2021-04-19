Бенуа Пэр оштрафован за плевок в сторону судьи

Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в первом круге турнира в Барселоне итальянцу Федерико Гайо со счётом 5:7, 3:6.

Матч запомнился неспортивным поведением француза. В начале последнего гейма Пэр поспорил с судьей на вышке. Французский теннисист заявил, что подача Гайо не попала в корт, но судья, изучив след от мяча, с ним не согласился. Пэр выразил своё негодование решением судьи плевком в сторону судейской вышки.

За это он получил предупреждение за неспортивное поведение, ставшее для него вторым в матче, и был оштрафован на очко. Для Пэра это поражение стало седьмым подряд.