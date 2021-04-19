Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенуа Пэр оштрафован за плевок в сторону судьи
Француз в том матче проиграл
Французский теннисист Бенуа Пэр проиграл в первом круге турнира в Барселоне итальянцу Федерико Гайо со счётом 5:7, 3:6.
Матч запомнился неспортивным поведением француза. В начале последнего гейма Пэр поспорил с судьей на вышке. Французский теннисист заявил, что подача Гайо не попала в корт, но судья, изучив след от мяча, с ним не согласился. Пэр выразил своё негодование решением судьи плевком в сторону судейской вышки.
За это он получил предупреждение за неспортивное поведение, ставшее для него вторым в матче, и был оштрафован на очко. Для Пэра это поражение стало седьмым подряд.
Популярное сейчас
- Почему я не буду смотреть европейскую Суперлигу
- В Боруссии Д открыто выступили против Суперлиги, а также сообщили об отношении Баварии к данной идее
- Претендент на выход в УПЛ провел переговоры с Селезневым
- Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО