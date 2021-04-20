Костюк в двух сетах обыграла россиянку на старте турнира в Стамбуле

Третья ракетка Украины Марта Костюк в первом круге грунтового турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 в двух сетах за 1 час и 11 минут переиграла Камиллу Рахимову из России, которая в мировом рейтинге стоит на 143-й позиции.

В первом сете Костюк упустила преимущество в 4 гейма, но в концовке партии сделала еще один брейк и повела в счете.

Во второй партии украинка отыгралась со счета 0:2 и добила соперницу еще одним поздним брейком.

В первом матче в Стамбуле Костюк подала 4 эйса, совершила 6 двойных ошибок, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 67% очков с первой подачи.

За путевку в четвертьфинал Марта Костюк в среду сыграет с четвертой сеяной Дарьей Касаткиной, которую в прошлом году обыгрывала на US Open.