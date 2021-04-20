Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стамбул. Козлова проиграла первый матч за 7 месяцев
Неудачный камбэк украинки
Екатерина Козлова в первом круге турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 в двух сетах уступила 67-й ракетке мира из Румынии Соране Кырстя (4:6, 6:7). Матч продолжался ровно 2 часа
Козлова в первой партии отыгралась со счета 2:5, однако в 10-м гейме еще раз проиграла свою подачу. Во втором сете украинка совершила камбэк со счета 0:3, затем в 12-м гейме отыграла на своей подаче три матч-бола, но на тайбрейке упустила сет-бол и позволила Кырсте закрыть матч в двух партиях.
Матч в Стамбуле стал для Козловой первым с 29 сентября 2020 года, когда теннисистка из Николаева зачехлила ракетку на старте Ролан Гаррос.
На TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Екатерина Козлова заработала 2675 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.
Популярное сейчас
- Великолепная семерка. Уход Тайсона освободил культовый игровой номер в Шахтере
- УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
- Экс-игрок Черноморца находится на просмотре в тернопольской Ниве
- Украина прошла Японию в Кубке Билли Джин Кинг. Что дальше?
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО