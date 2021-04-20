Стамбул. Козлова проиграла первый матч за 7 месяцев

Екатерина Козлова в первом круге турнира в Стамбуле категории WTA 250 с призовым фондом $235,238 в двух сетах уступила 67-й ракетке мира из Румынии Соране Кырстя (4:6, 6:7). Матч продолжался ровно 2 часа

Козлова в первой партии отыгралась со счета 2:5, однако в 10-м гейме еще раз проиграла свою подачу. Во втором сете украинка совершила камбэк со счета 0:3, затем в 12-м гейме отыграла на своей подаче три матч-бола, но на тайбрейке упустила сет-бол и позволила Кырсте закрыть матч в двух партиях.

Матч в Стамбуле стал для Козловой первым с 29 сентября 2020 года, когда теннисистка из Николаева зачехлила ракетку на старте Ролан Гаррос.

На TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul Екатерина Козлова заработала 2675 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.