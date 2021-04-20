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Звездная теннисистка перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте
Бывает и такое
фото - Jimmie48 Photography
Экс-шестая ракетка мира Белинда Бенчич весело провела первый матч после открытия грунтового сезона. В первом круге турнира в Штутгарте сильнейшая теннисистка Швейцарии в матче с Настасьей-Марианной Шунк (6:4, 6:2) умудрилась перевалиться через сетку.
.@BelindaBencic loves the net ???????????? pic.twitter.com/92YnAn7j9X— LorenaPopa ????️♀️???? (@popalorena) April 19, 2021
В том же поединке Бенчич упала и вымазала спину.
Monday mood pic.twitter.com/GryEG5oFqg— LorenaPopa ????️♀️???? (@popalorena) April 19, 2021
Следующей соперницей Белинды Бенчич в Штутгарте станет россиянка Екатерина Александрова.
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