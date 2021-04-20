  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Звездная теннисистка перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездная теннисистка перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте

Теннис
(1 голосов)

Бывает и такое

Звездная теннисистка перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте

фото - Jimmie48 Photography

Новина українською

Экс-шестая ракетка мира Белинда Бенчич весело провела первый матч после открытия грунтового сезона. В первом круге турнира в Штутгарте сильнейшая теннисистка Швейцарии в матче с Настасьей-Марианной Шунк (6:4, 6:2) умудрилась перевалиться через сетку.

В том же поединке Бенчич упала и вымазала спину.

Следующей соперницей Белинды Бенчич в Штутгарте станет россиянка Екатерина Александрова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Белинда Бенчич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...