Звездная теннисистка перевалилась через сетку на турнире в Штутгарте

Экс-шестая ракетка мира Белинда Бенчич весело провела первый матч после открытия грунтового сезона. В первом круге турнира в Штутгарте сильнейшая теннисистка Швейцарии в матче с Настасьей-Марианной Шунк (6:4, 6:2) умудрилась перевалиться через сетку.

В том же поединке Бенчич упала и вымазала спину.

Следующей соперницей Белинды Бенчич в Штутгарте станет россиянка Екатерина Александрова.